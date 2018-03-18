"Blue Origin" الأمريكية تختبر محركا صاروخيا

أجرت شركة "Blue Origin" الأمريكية التي أسسها رئيس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، اختبارا ناجحا لمحرك "BE-4".

وجاء في بيان صدر عن الشركة أن المحرك حافظ خلال 114 ثانية على قوة الدفع بنسبة تشكل 65% من قوة الدفع المطلوبة (2.4 ألف كيلونيوتن)، مع العلم بأنه يستخدم الغاز الطبيعي المسال خلافا للمحرك الروسي الذي يستخدم وقود الكيروسين.

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وتنوي شركة "Blue Origin" استخدام المحرك المذكور في صاروخ "New Glenn" الذي ستنتجه مستقبلا.

كما تعتزم الشركة نصب "BE-4" في صاروخ "فولكان" الذي سيحل مكان صاروخ "أطلس 5" الأمريكي، علما أن المحركين (وحيدي الحجرة) اللذيْن سيتم نصبهما في المرحلة الأولى لصاروخ "فولكان" سينتجان قوة دفع أكبر من قوة دفع المحرك روسي الصنع ثنائي الحجرة "آر دي-180".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف