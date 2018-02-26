الولايات المتحدة تتهم روسيا بتسليم الصين تكنولوجيا إنتاج المحركات الفضائية

تجري شركة "Great Wall Industry" الصينية محادثات مع شركة "إينيرغوماش" الروسية بشأن شراء تكنولوجيا إنتاج المحركات الفضائية.

أفادت بذلك صحيفة " Financial Times "الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا صارت تبحث عن مشترين محتملين لمحركها " إر دي – 180" العامل بالكيروسين والأوكسجين . وذلك في ضوء احتمال فسخ الولايات المتحدة اتفاقية شراء المحركات الروسية.

وقد أكدت شركة "إينيرغوماش" الروسية أنها تجري تلك المحادثات مع الشركة الصينية.

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يذكر أن شركة " Great Wall Industry" الصينية تعتبر من كبرى الشركات المصنعة للصواريخ الباليستية. وقد قامت بتصميم محرك " YF-100 " بناءً على محرك "أر دي 120" الذي صممته شركة "إينيرغوماش الروسية والذي كانت تزود به صواريخ "زينيت" الأوكرانية الصنع. لكن قوة دفع محرك "أردي 180" تزيد 3 أضعاف عن قوة دفع أقوى محرك صيني من طراز " YF-100 ".

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن محرك "أر دي – 180" الروسي الصنع العامل بالكيروسين والأوكسجين ينصب حاليا في المرحلة الأولى لصاروخ " "أطلس 5 " الأمريكي. أما شركة" Blue Origin " فإنها بصدد تصميم محرك "بي – 4" العامل بالميثان والذي يفترض أن ينصب في صاروخ "فولكان" (أطلس 6).

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف