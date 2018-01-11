شركة أمريكية تختبر محرك صواريخ لمنافسة "آر دي" الروسي

اختبرت شركة بلو أوريجين الأمريكية محرك BE-4 للصواريخ وعرضت عملية الاختبار على موقعها في شبكة تويتر.

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وأعلنت الشركة عن تمكنها من تجاوز الأهداف بشأن الدفع النوعي. وجاء في بيان الشركة المنشور في موقعها: "نستمر في العمل على الصمام الخانق العميق لمحركنا BE-4 الذي بإمكانه زيادة السحب إلى 2.4 كيلونيوتن فوق مستوى سطح البحر".

وكان مؤسس الشركة قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن نجاح أول اختبار لهذا المحرك.

وسوف يستخدم المحرك BE-4 الجديد في صواريخ الشحن فالكون، ليكون بديلا لصواريخ "أطلس في" التي تستخدم محركات "RD-180" الروسية. كما يتوقع أن يستخدم المحرك الجديد في الصواريخ الثقيلة New Glenn التي تنتجها الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1997، وقعت موسكو وواشنطن صفقة قيمتها زهاء مليار دولار لتزويد الجانب الأمريكي بـ 101 محرك روسي من نوع "RD-180".

Sputnik International

وفي وقت سابق، قرر الكونغرس الأمريكي منع استخدام المحركات الروسية بعد عام 2019، ولكنه ألغى قراره بعد فترة، إذ اتضح أن الولايات المتحدة لن تتمكن من صنع محرك منافس خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبعد تراجع الكونغرس، طلب البنتاغون زيادة عدد المحركات إلى 121 .

المصدر: نوفوستي

كامل توما