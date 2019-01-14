ترامب: لم أعمل يوما لصالح روسيا!

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نفيه لصحة تقاريرإعلامية تخص لقاءاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدا إنه لم يعمل أبدا لصالح روسيا.

وقبل مغادرته إلى ولاية نيو أورلينز، كذّب ترامب في حديث للصحفيين قرب البيت الأبيض، ما جاء في تقرير نشرته Washington Post حول إخفائه تفاصيل عن لقائه مع بوتين في هامبورغ الألمانية، في صيف 2017، ومصادرته لتدوينات مترجمه.

المصدر: رويترز



