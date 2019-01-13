ترامب: مقال نيويورك تايمز الذي يتهمني بالعمالة لروسيا مهين جدا

وصف رئيس أمريكا، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير الهجومية للغاية عليه بالمهينة جدا، لأنها تتحدث عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بالتحقيق في إمكانية تعامله مع روسيا سرا.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا هو المقال الأكثر إهانة الذي قرأته على الإطلاق. هذه إهانة كبيرة. لقد طردت جيمس كومي لأنه كذاب كبير وقام بعمل رهيب عندما كان رئيسا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI".

واعتبر ترامب، أنه يتصرف بصرامة بالغة تجاه روسيا أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالا ذكرت فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقا، عام 2017، حاول من خلاله تحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل سرا لصالح روسيا.

ومع ذلك، لاحظت الصحيفة أنه لا يوجد دليل علني على أن الرئيس الأمريكي يمكنه الاتصال سراً بالمسؤولين الروس أو تلقي تعليمات منهم.

وتجري في الولايات المتحدة، العديد من التحقيقات الموازية بشأن مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويقوم المدعي الخاص روبرت مولر ولجان من الكونغرس بإجراء تحقيقات منفصلة منذ عام 2017 حول ادعاءات مساعدة روسيا لترامب في الفوز بمنصب الرئاسة.

المصدر: نوفوستي