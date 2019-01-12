3 سنوات سجن لهاكر بريطاني قطع الإنترنت عن بلد بالكامل

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الهاكر دانيل كاي الذي نفذ عملية قرصنة إلكترونية أدت إلى قطع الإنترنت عن دولة ليبيريا بالكامل.

وشن كاي البالغ من العمر 30 عاما عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية "لونستار" في أكتوبر 2015، وأعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أن أحد كبار الموظفين في شركة "سيلكوم"، وهي منافسة "لونستار"، استأجر الهاكر، لكن دون وجود أدلة تثبت أن "سيلكوم" كانت على دراية بالأمر.

وأقر كاي بذنبه أمام القضاء واعترف بإنشاء شبكة "بوتنت"، وهي مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت، لتنفيذ هجمات بواسطتها على "لونستار"، حيث كان يقيم في قبرص حينئذ.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا، مايك هوليت، إن كاي عمل كـ"هاكر للإيجار" وأضرت أنشطته بالعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم وخسر ضحاياه ملايين الدولارات.

ومن القضايا الأخرى التي كان كاي متورطا فيها تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانية أثرت على حوالي مليون عميل للشركة في نوفمبر 2016.

المصدر: CNN