عاصفة ثلجية عاتية تجتاح أكثر من نصف الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، قبل أن تتجه شرقا، مع توقع أن يغطي الجليد ممرا يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال مطلع الأسبوع.

وبدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك وتحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي. وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترا في جبال سانجري دي كريستو جنوبي دنفر.

ومع توجه العاصفة شرقا من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترا في غرب ميزوري وسانت لويس.

وقال موقع "أكيو ويذر" للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط ثلوج يبلغ سمكها نحو 15 سنتيمترا على كانساس وأركنسو، وما يصل إلى 10 سنتيمترات على واشنطن، قبل توجه العاصفة إلى البحر في مساء الأحد.

وقال راندي أدكينز، خبير الأرصاد الجوية بالموقع: "من المتوقع أن تسبب العاصفة فوضى في الجزء الأوسط من البلاد، ثم تمتد شرقا إلى ولايات وسط الأطلسي".

وأبلغ موقع "فلايت أوير دوت كوم" لرصد حركة السفر الجوي عن إلغاء 1431 رحلة جوية، أمس الجمعة، وتأجيل 12465 رحلة أخرى، مع وجود مشكلات في مطارات تأثرت بالثلوج مثل دنفر، الأمر الذي تسبب في آثار سلبية في شتى أنحاء البلاد.

وقال بول ووكر، خبير الأرصاد الجوية في "أكيو ويذر"، إنه على الرغم من أن العاصفة لن تصل إلى شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية العالية، فمن المرجح أن تؤدي إلى تعطل حركة النقل الجوي والبري من مدينة كانساس إلى انديانابولس، وستؤدي إلى أشد تساقط للثلوج حتى الآن خلال الشتاء على سينسناتي ووادي نهر أوهايو.

المصدر: رويترز