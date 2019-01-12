مديرة مدرسة في بريطانيا: لدينا تلاميذ يبحثون عن الطعام في صناديق القمامة!

قالت مديرة مدرسة في موركام البريطانية، شيفون كولينغوود، إن الأطفال يصلون إلى المدرسة وهم يشعرون بالجوع ويبحثون عن الطعام في صناديق القمامة.

وأضافت كولينغوود أن 35 طفلا في مدرستها تعيش عائلاتهم على المساعدات الغذائية من الحكومة، وتابعت: "من المحتمل أن تكون أعدداهم أكبر".

ونوهت: "عندما يحرم الأطفال من الطعام، فإن ذلك يغير سلوكهم ويصبحون مهووسين بالأكل، لذا لدينا بعض الأطفال الذين يأكلون بقايا الفواكه من صناديق القمامة".

وأشارت مديرة المدرسة إلى أن قلبها ينفطر عندما يصل الآباء إلى المدرسة ثم "ينفجرون بالبكاء ويقولون لها إنهم لا يستطيعون تأمين المال لإطعام أطفالهم".

وقالت: "تأتي العائلات وتخبرني بأنها تقرض الطعام بشكل روتيني لبعضها البعض، تجربتي اليومية تقول لي إن هذه مشكلة متنامية"

ودعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني الحكومة إلى تعيين وزير للجوع لمواجهة مشكلة "انعدام الأمن الغذائي" وخاصة بين الأطفال.

المصدر: BBC