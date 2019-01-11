مروحية تفصل رأس رجل عن جسده في ولاية فلوريدا

في حادث غير مألوف تسببت ريشة مروحية هيليكوبتر في مصرع رجل ستيني بعد أن فصلت رأسه عن جسده من جراء قوة دورانها، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت قناة "WFLA" أن الحادث وقع في مدينة هيرناندو، مشيرة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر 62 عاما، يعمل ضمن طاقم المروحية.

وأوضحت القناة أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث.

المصدر: نوفوستي