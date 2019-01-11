تهمة جديدة توجه لنتنياهو!

اتهم زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض، آفي غاباي، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات في قضايا فساد عديدة، بمهاجمة القضاء.

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وقال غاباي في مؤتمر حزب العمل في تل أبيب أمس الخميس: "في بلد طبيعي لا يهاجم رئيس الوزراء السلطة القضائية". وأضاف: "ملايين الإسرائيليين يتطلعون إلى أن يكون لهم بلد طبيعي".

وتابع زعيم حزب العمل: "لنشمر عن سواعدنا ونغير رئيس الوزراء الذي أغرق البلاد بأسرها في قضايا شخصية".

وفي تسجيل فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت، دان رئيس الوزراء احتمال إعلان النائب العام عن اتهامه قبل الانتخابات.

ودعا نتنياهو علنا النائب العام، افيشاي ماندلبليت، إلى إرجاء إعلان قراره إلى ما بعد التاسع من أبريل، ما أثار غضب عدد من الشخصيات، بينها عضو سابق في المحكمة العليا.

وتأتي هذه الاتهامات قبل 3 أشهر من تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في التاسع من أبريل، ترجح استطلاعات الرأي فوز نتنياهو فيها. لكن الإعلان عن توجيه اتهام له قد يغير المعطيات.

المصدر: أ ف ب