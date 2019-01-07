نتنياهو يطالب بمواجهة الشهود في قضايا فساد مرفوعة ضده

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بإمكانه نقض جميع ما أدلى به الشهود في قضايا الفساد الموجهة ضده، وأنه طالب مرتين مواجهتهم، لكنهم رفضوا.

وقال نتنياهو، بشأن التحقيق الذي تجريه الشرطة في تلك القضايا: "أريد أن أواجه جميع الشهود المشاركين في التحقيقات ضدي.. رئيس الوزراء يستحق أيضا المحاكمة العادلة".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه الشخصية الأكثر تعرضا للإساءة في الإعلام المحلي.

وقال: "كان بإمكاني إبعاد الأنظار عني والإعلان عن الانسحاب إلى حدود عام 1967.. لكنني لن أتخلى أبدا عن أمن إسرائيل، وأطالب الآن بالمواجهة مع الشهود".

وقال إن اليسار المعارض "يكرس ضغطه على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، كي يتخذ قرارا بشأن مصير القضايا الموجهة ضدي قبل الانتخابات".

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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه من المتوقع أن يعلن مندلبليت، قراره فيما إذا كان سيوجه لوائح اتهام ضد نتنياهو، والشروع بمحاكمته في شهر يناير المقبل أم لا.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، العام الماضي، بتقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات تتعلق بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.

المصدر: الأناضول