نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاهزية الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بعض "الثغرات" لا تزال قائمة.

وقال نتنياهو في أعقاب اجتماعه مع مسؤولين أمنيين واطلاعه على تقاريرهم بشأن جاهزية الجيش، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد للحرب ولكن هناك ضرورة لاستمرار معالجة الثغرات التي لا تزال قائمة".

وأكد نتنياهو أن الرؤية الأمنية 2030 ستجعل الجيش الإسرائيلي أكثر استعدادا للتعامل مع التحديات في المستقبل.

وجدير بالذكر أن نتنياهو تولى حقيبة وزير الدفاع بعد استقالة أفيغدور ليبرمان من هذا المنصب.

وفي الفترة الأخيرة قام الجيش الإسرائيلي بعملية على الحدود الشمالية للتعامل مع أنفاق قالت إنها مستخدمة من قبل "حزب الله" اللبناني لتهريب أسلحة ومسلحين إلى داخل إسرائيل.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية