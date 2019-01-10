ترامب لا يستبعد فرض حالة الطوارئ عند الحدود مع المكسيك

لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ عند حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، على خلفية ما وصفه بأنه "أزمة أمنية خطيرة" هناك.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض قبل انتقاله إلى ولاية تكساس الجنوبية، أكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة أحوج ما تكون إلى جدار على الحدود مع المكسيك بسبب الانفلات الأمني في المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي: "تشهد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أزمة أمنية خطيرة".

وأشار إلى أنه ينظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية، على خلفية الجدال الدائر بينه وبين الديمقراطيين في الكونغرس بهذا الشأن، مضيفا: "إذا لم يكن لدينا جدار أو حاجز قوي وفعال، فنحن سنواجه تهريب البشر والمخدرات".

وأضاف: "أنا، على خلاف الديمقراطيين، أفكر في مشكلة الجرائم والعصابات الإجرامية التي تعبر الحدود".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لدي كامل الصلاحيات لفرض حالة الطوارئ، وهو ما لم أفعله بعد، لكن بإمكاني ذلك. وإن لم يكن هناك تقدم (في المفاوضات مع الديمقراطيين)، فمن المرجح أن أستخدم صلاحياتي. بل سأفعل ذلك بالتأكيد، ففي غياب الاتفاق، سأستغرب من نفسي عدم فرض حالة الطوارئ".

يذكر أن بإمكان ترامب، في حال فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، أن يموّل بناء الجدار من الموارد المخصصة من قبل الكونغرس لمعالجة حالات الطوارئ. لكن ليس من المستبعد أن يواجه ترامب، في حال اتخاذه هذا القرار، مشكلات قانونية عدة.

وتوقف عمل الإدارة الأمريكية جزئيا، منذ يوم 22 ديسمبر، بسبب الخلاف الذي نشب بين ترامب والكونغرس حول مسألة تمويل بناء جدار فاصل على حدود البلاد مع المكسيك.

المصدر: إنترفاكس