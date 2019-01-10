الجيش الإسرائيلي: توقيف 5 عسكريين لضربهم فلسطينيين محتجزين

أوقفت الشرطة العسكرية في إسرائيل خمسة عسكريين يشتبه بأنهم ضربوا فلسطينيين محتجزين اثنين، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وأوضح متحدث باسم الجيش، في بيان، أن الحديث يدور عن قائد فصيلة وأربعة جنود، موضحا أن العسكريين الخمسة سيمثلون أمام محكمة عسكرية، اليوم الخميس، لتمديد مدة اعتقالهم.

فيما ذكرت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية أن توقيف العسكريين الخمسة جرى يوم الأربعاء 9 يناير، مشيرة إلى أن أحد المواطنين الفلسطينيين اللذين احتجزوهما ضُرب ضربا مبرحا للغاية، ما جعل استجوابه مستحيلا واستدعت حالته تدخّل الأطباء.

وبحسب الصحيفة فإن التحقيق جار حول ما إذا كان العسكريون يتصرفون بدوافع انتقامية بعد تعرض أفراد إحدى كتائب الجيش، منتصف ديسمبر الماضي، لإطلاق نار قرب مستوطنة "غيفات أساف" بضواحي رام الله، أسفر عن مقتل جنديين.

المصدر: "هآريتس"