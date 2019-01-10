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أنباء عن مقتل 5 جنود بريطانيين في دير الزور

أخبار العالم

أنباء عن مقتل 5 جنود بريطانيين في دير الزور
AFP
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نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر محلية أن 5 جنود بريطانيين قتلوا واصيب آخرون إثر استهدافهم بصاروخ موجه من قبل مسلحي تنظيم "داعش" في بلدة الشعفة بدير الزور.

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ونقل عن تلك المصادر قولها إن الجنود القتلى يتبعون قوات التحالف الدولي، وقد نقلوا إلى مستشفى الشدادي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي بعد إصابتهم مباشرة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الاشتباكات استؤنفت في بلدة الشعفة مؤخرا بعد أن سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن شن تنظيم "داعش"، وفق المصدر، هجوما معاكسا وتمكن من العودة إلى بعض النقاط في هذه البلدة من خلال استفادته من العواصف الرملية هناك.

المصدر : صحيفة الوطن السورية

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