إصابة جنود بريطانيين بصاروخ حراري أطلقه "داعش" في دير الزور

أفاد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية بأن تنظيم "داعش" استهدف وحدات حماية الشعب الكردية وجنود بريطانيين رفقة الوحدات داخل منطقة الشعفة في الريف الشرقي لمحافظة ديرالزور السورية.

وأضاف المصدر لمراسلنا أن الهجوم حصل بصاروخ حراري وأسفر عن مقتل عضو من وحدات حماية الشعب وإصابة آخر بجراح، كما أصيب جنديان بريطانيان بجروح، مشيرا إلى أن حالة البريطانيين مستقرة.

المصدر: RT