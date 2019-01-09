أرودغان يتهم ممثلة تركية بـ"الفاشية"

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الممثلة دينيز شاكر واصفا إياها بالـ"فاشية" بعد أن أهانت محجبات في أحد مقاهي اسطنبول.

وقال أردوغان في اجتماع لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه عقد اليوم الأربعاء: "ما اسم الإساءة التي قامت بها؟ بما أنها ممثلة، فقد أثبتت حقيقتها المسمومة عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات".

وتابع: "هجومها على بناتنا فقط لأنهنّ محجبات دليل على أنها فاشية وأكثر انحطاطا"، مشددا على أن المساس بحرية الآخرين يعتبر إساءة ولا يُمكن قبولها.

كما اغتنم أردوغان الفرصة لمهاجمة "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، إذ اعتبر أن ما فعلته الممثلة يشبه عقلية الحزب الذي "يتدخل في حياة الآخرين".

وأكد أن حزبه "العدالة التنمية" يسعى إلى الحفاظ على خصوصية حياة المواطنين.

من جانبها، دافعت شاكر عن نفسها، حيث كتبت في منشور طويل على حسابها في "إنسغرام" أنها كانت تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في مقهى، ومنذ أن دخلت المكان أبدت السيدات استياءهن من لباسها وأسلوب حياتها.

instagram.com/denizcakir

بعد ذلك غيرت السيدات الطاولة التي كن يجلسن عليها بجوار الممثلة التركية، وحين بدأت شاكر بالتقاط صور مع صديقتها أثناء الاحتفال اتهمنها بأنها تصورهن.

وأكدت شاكر أن "المكان مليء بكاميرات المراقبة وليس لديّ أي خوف من البحث في مضمونها"، مشيرة إلى أن ما حدث لها عكس ما نقلته وسائل الإعلام تماما، فهي من تعرضت للإساءة وليس العكس.

ويأتي ذلك بعد أن أوردت وسائل إعلام تركية أن شاكر وقد تعتعها السكر في أحد مقاهي اسطنبول مع صديقتيها أهانت 7 نساء بينهن محجبات كن يجلسن إلى الطاولة المجاورة لها.

وقالت شاكر مخاطبة المحجبات: "هل هنا الجزيرة العربية؟ (تقصد السعودية) ما الذي جاء بكن إلى هنا؟"، والتقطت بعد ذلك صورا لهن رغم اعتراضهن على ذلك، وفق ما نقل موقع قناة A Haber التركية.

المصدر: مواقع إخبارية تركية