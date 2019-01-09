مادورو: الرئيس الكولومبي "شيطان بوجه ملائكي"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس كولومبيا إيفان دوكي بـ "الشيطان ذي الوجه الملائكي"، واعتبر الحكومة الكولومبية "أكبر عدو" لفنزويلا.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "بوجهه الملائكي... هذا الشيطان، وهو يقف ضد فنزويلا كلها لأن الأوليغارشية الكولومبية تكره الشعب الفنزويلي".

واتهم مادورو كولومبيا بأن الجماعة التي حاولت اغتياله في أغسطس الماضي تم إعدادها على أراضي كولومبيا. وأضاف: "طلبنا منهم إلقاء القبض عليهم، فردهم كان الصمت. فليس لديهم أي أخلاق".

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ووصف الرئيس الفنزويلي الحكومة الكولومبية بأنها "أكبر عدو لفنزويلا اليوم".

وكان مادورو قد اتهم في وقت سابق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والسلطات الكولومبية بـ "التآمر" لإسقاط الحكومة في فنزويلا. وقال إن مدبري المحاولة الفاشلة لاغتياله بطائرات مسيرة يوم 4 أغسطس الماضي تم تدريبهم على أراضي كولومبيا.

المصدر: وكالات