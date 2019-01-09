طهران: العقوبات الأوروبية علينا تثبت عدم مصداقية بروكسل في مكافحة الإرهاب

أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات الأوروبية التي فرضتها بروكسل اليوم على طهران، واصفة إياها "بالغريبة واللامنطقية".

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: "العقوبات الأوروبية قائمة على أسس واتهامات غير صحيحة وتثبت عدم مصداقية أوروبا في محاربة الإرهاب".

وأضاف: "بدلا من أن يضع الاتحاد الأوروبي منظمتي الأهوازية ومجاهدي خلق على قائمة الإرهاب، يترك لهما حرية التصرف في أعمالهما الإرهابية".

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وأشار قاسمي، إلى أن "إيران تقف في الخط الأول لمحاربة الإرهاب في المنطقة والعالم وتحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه أدرج إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية في قائمته للإرهاب، موضحا أن "هذا الإدراج جاء في إطار رده على هجمات إيرانية أحبطت مؤخرا على أراض أوروبية".

المصدر: RT