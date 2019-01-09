بيلوسي تتهم ترامب باحتجاز الأمريكيين "رهائن" بالإغلاق الحكومي

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب باحتجاز الأمريكيين "رهائن" بواسطة "الإغلاق الحكومي" الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإدارات الفدرالية.

إقرأ المزيد

وقالت بيلوسي في بيان الثلاثاء "يجب أن يتوقف الرئيس ترامب عن احتجاز الأمريكيين رهائن ويجب أن يتوقف عن تصعيد الأزمة ويعيد فتح الحكومة".

وأضافت بيلوسي أن"الحقيقة هي أن النساء والأطفال على الحدود لا يشكلون خطرا على الأمن، بل يشكلون تحديا إنسانيا، وهو تحد زادته استفحالا سياسات الرئيس القاسية وغير المثمرة".

تصريحات بيلوسي تأتي عقب خطاب ترامب الذي بثته وسائل إعلام أمس الثلاثاء، واعتبر فيه أن الوضع على الحدود مع المكسيك يمثل "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة".

وطالب ترامب في خطابه تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء حاجز فولاذي على الحدود مع المكسيك، قائلا:"بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزا فولاذيا بدلا من الجدار الإسمنتي".

وحمل الرئيس الجمهوري في خطابه خصومه الديموقراطيين المسؤولية عن "الإغلاق الحكومي"، متهما إياهم بأنهم "يرفضون تمويل أمن الحدود".

المصدر: وكالات