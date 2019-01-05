فشل مساعي نائب ترامب لتسوية الإغلاق الحكومي

انتهى لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية مع أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي بشأن قضية إغلاق الحكومة دون أي نتائج تذكر.

ووصف بنس اللقاء بأنه كان "مثمرا" وأكد أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع جديد يوم الأحد.

وأوضح بنس في بيان له أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن ضرورة تخصيص الأموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي تسبب بخلافات بين الإدارة والكونغرس أدت إلى الإغلاق الحكومي.

وأشار بنس إلى أنه لم تكن هناك مناقشة مبالغ مالية محددة.

وحضرت الاجتماع أيضا وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، التي أطلعت كبار المشرعين الديمقراطيين على الأوضاع الأمنية على الحدود مع المكسيك، بالإضافة إلى مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر والقائم بأعمال رئيس موظفي البيت الأبيض ميك مالفيني.

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وكان ترامب قد طالب 5.6 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار على الحدود، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر الأسبوع الماضي قانونا لإنهاء إغلاق الحكومة من دون تخصيص الأموال لبناء الجدار.

وأكد ترامب أنه لن يوقع على هذا القانون طالما لم يحصل على التمويل المذكور.

وأسفرت الخلافات بشأن تمويل بناء الجدار عن إغلاق الحكومة لمدة أسبوعين حتى الآن، وحرمان 800 ألف موظف من رواتبهم.

المصدر: رويترز