الإعلام التركي يذكّر باتصالات بوتين وأردوغان خلال 2018

بعد أن ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ينوي زيارة روسيا الشهر الجاري، نشرت وكالة الأناضول إحصائية ملفتة تدل على كثافة الاتصالات بين رئيسي البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان عقد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال العام الماضي 7 لقاءات ثنائية و6 لقاءات على هامش قمم عالمية، كما أجريا 18 مكالمة هاتفية.

وذكّرت بأن الاتصالات بين الزعيمين تصدرها الملف السوري والعلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واعتبرت "الأناضول" أن أهم إنجازات العمل المشترك بين موسكو وأنقرة في 2018، تمثلت في التفاهم حول إدلب في سبتمبر، والتعاون في مجال الطلقة الذي شهد وضع حجر الأساس لأول محطة كهرذرية تركية في أبريل، والانتهاء من مد الجزء البحري من أنابيب السيل التركي لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في نوفمبر، إضافة إلى الاتفاق النهائي على صفقة شراء أنقرة صواريخ "إس-400" الروسية رغم معارضة واشنطن.

المصدر: الأناضول