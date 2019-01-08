 تعطل طائرة حكومية ألمانية ثانية بعد طائرة ميركل

أفادت قناة DW بتعطل طائرة حكومية ألمانية ثانية بعد طائرة المستشارة ميركل، مما اضطر وزير شؤون التعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر الذي كان على متنها، لقطع جولته الإفريقية.

وذكرت DW أن الوزير لم يتمكن من التوجه من مالاوي إلى زامبيا، بسبب عطل في محرك الطائرة الأيمن وأن عملية إصلاحها ستستغرق يومين.

من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للوزير حدوث العطل، وكتب على تويتر أن الوزير تمكن رغم ذلك من الوصول إلى لوساكا للقاء رئيس زامبيا إدغار لونجو.

Bundesminister Gerd Müller muss die Regierungsmaschine in Lilongwe / Malawi wegen eines technischen Defekts verlassen. Zum Glück kann es gleich per Linie in #Sambias Hauptstadt Lusaka weitergehen. pic.twitter.com/elrO3jKNJg — Olaf Deutschbein (@Deutschbein2) 7 января 2019 г.

وفي نوفمبر الماضي، اضطرت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت متجهة إلى الأرجنتين، للعودة إلى كولونيا بسبب عطل فني، ما اضطر ميركل لمعاودة رحلتها على متن طائرة ركاب عادية للمشاركة في قمة العشرين في بوينس آيرس.

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وأعلن في ألمانيا في وقت لاحق عن خطط لوزارة الدفاع لشراء طائرة إيرباص A330 أو A350 للمسافات طويلة لخدمة المستشارة والحكومة.

المصدر: لينتا رو