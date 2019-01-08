 
مباشر

 تعطل طائرة حكومية ألمانية ثانية بعد طائرة ميركل

أخبار العالم

 تعطل طائرة حكومية ألمانية ثانية بعد طائرة ميركل
Sputnik
وزير شؤون التعاون الاقتصادي الألماني، غيرد مولر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lal4

أفادت قناة DW بتعطل طائرة حكومية ألمانية ثانية بعد طائرة المستشارة ميركل، مما اضطر وزير شؤون التعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر الذي كان على متنها، لقطع جولته الإفريقية.

وذكرت DW أن الوزير لم يتمكن من التوجه من مالاوي إلى زامبيا، بسبب عطل في محرك الطائرة الأيمن وأن عملية إصلاحها ستستغرق يومين.

من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للوزير حدوث العطل، وكتب على تويتر أن الوزير تمكن رغم ذلك من الوصول إلى لوساكا للقاء رئيس زامبيا إدغار لونجو.

وفي نوفمبر الماضي، اضطرت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت متجهة إلى الأرجنتين، للعودة إلى كولونيا بسبب عطل فني، ما اضطر ميركل لمعاودة رحلتها على متن طائرة ركاب عادية للمشاركة في قمة العشرين في بوينس آيرس.

إقرأ المزيد
بالصور.. هكذا أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين بعد تعطل طائرتها

وأعلن في ألمانيا في وقت لاحق عن خطط لوزارة الدفاع لشراء طائرة إيرباص A330 أو A350 للمسافات طويلة لخدمة المستشارة والحكومة.

المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل تطالب دولا عربية بتعويضات ضخمة!