 
مباشر

ترامب: سننسحب من سوريا بحذر

أخبار العالم

ترامب: سننسحب من سوريا بحذر
AFP Jim WATSON / AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lak1

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سحب قوات بلاده من سوريا سيتم "بطريقة حذرة"، مشيرا إلى استمرار قتال بلاده ضد تنظيم "داعش".

وكتب ترامب على "تويتر": "سنغادر سوريا بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة للأمور الأخرى".

كما شن الرئيس الأمريكي هجوما على صحيفة "نيويورك تايمز"، متهما إياها بأنها "تعمدت إعداد مقال غير صحيح بالمرّة عن نواياه في سوريا".

إقرأ المزيد
واشنطن تطلع حلفاءها على خطوات انسحابها من سوريا

وأعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي، الانتصار على تنظيم "داعش" في سوريا وبدء سحب قوات بلاده من هناك، دون تحديد موعد لذلك.

وتسبب قرار ترامب بخلافات داخل الإدارة الأمريكية، أدت إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس والمبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكغورك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52