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الصين.. ترحيب مشروط بالمراقبين الدوليين

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الصين.. ترحيب مشروط بالمراقبين الدوليين
Reuters BEN BLANCHARD
أقلية الإيغور المسلمة في الصين - أرشيف
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أعلنت الصين ترحيبها بدخول مسؤولين من الأمم المتحدة الى منطقة شينجيانغ الغربية، شرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، متوعدة المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحفيين، إن "شينجيانغ منطقة مفتوحة، ونرحب بجميع الأطراف ومن بينهم مسؤولو الأمم المتحدة لزيارتها، شرط التزامهم بالقوانين والقواعد الصينية، واتمامهم إجراءات السفر المطلوبة"، متوعدا المخالفين بالتعرض للمسائلة القانونية.

وغالبا ما تؤكد وزارة الخارجية الصينية ترحيبها بزيارات الصحافيين والمسؤولين الأجانب إلى شينجيانغ، إلا أنه يجري اعتقال الصحافيين الأجانب والتضييق عليهم من قبل الشرطة وتمنعهم من تغطية وضع المعسكرات ومعاملة الأويغور المسلمين. 

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ويأتي إعلان الخارجية الصينية، عقب تصريح رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في ديسمبر الماضي، بأن "مكتبها يسعى إلى دخول المنطقة للتحقق من تقارير بشأن معسكرات يحتجز فيها أفراد الأقلية المسلمة في البلاد".

المصدر: أ ف ب

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