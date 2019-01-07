بومبيو: سحب قواتنا من سوريا ليس سوى تغيير تكتيكي في مواجهة "داعش" وإيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا ليس سوى تغيير تكتيكي في محاربتها لتنظيم "داعش" و"نفوذ" إيران الإقليمي.

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وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة CNBC نشرت اليوم الاثنين: "كان هناك ضجيج صاخب حول سحب القوات (الأمريكية) من سوريا"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لم تتغير قيد أنملة، وهذا ما سيؤكده بنفسه لحلفاء واشنطن وشركائها في الشرق الأوسط أثناء جولته المرتقبة في المنطقة.

وتابع رئيس الدبلوماسية الأمريكية قائلا: "لا توجد هناك أي تغييرات في عزمنا على دحر دولة الخلافة المزعومة، أي داعش، في جميع أنحاء العالم، كما لم تتغير استراتيجيتنا في مواجهة إيران".

وجدد بومبيو أيضا تمسك بلاده بهدفها المتمثل في "وضع حد لنفوذ إيران العدائي"، مضيفا أن "الحديث يدور عن تغيير التكتيك، إذ أننا نسحب ألفي عسكري (من سوريا)، لكن الأهداف التي كنا نضعها صوب أعيننا على مدار الأشهر الـ24 من عمل الإدارة الحالية، هي نفس أهدافنا السابقة".

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة "ستستمر في توطيد التحالفات" في المنطقة، ضمن خطوات أخرى ستستخدمها الإدارة الأمريكية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور، في الفترة ما بين الـ 8 و الـ 15 من الشهر الجاري، كلا من البحرين ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والسعودية، ليبحث مع مسؤولي هذه الدول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ومحاربة الإرهاب.

المصدر: تاس