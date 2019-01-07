أبرز قناة فرنسية ترفض تغطية احتجاجات "السترات الصفراء"

رفضت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية تغطية مظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على اعتداءات على صحفييها من قبل المحتجين، حسبما أفادت "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة أن محتجين اعتدوا بالضرب على فريق من صحفيي القناة أثناء تغطيته لمظاهرة نظمتها حركة "السترات الصفراء" في مدينة روان، السبت الماض، إضافة إلى إصابة أحد صحفيي BFM جراء انفجار مفرقعة أثناء الاحتجاجات في شارع شانزليزيه وسط العاصمة باريس، والتي أوقفت الشرطة خلالها 345، وحبست 280 منهم.

وبدأت مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا أواسط نوفمبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار وقود السيارات وزيادة الضرائب. وتحولت هذه المظاهرات إلى احتجاجات تخللتها اشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين وحوادث إحراق ونهب متاجر، وتتهم الحركة الاحتجاجية مؤسسات الدولة بفقدان الكفاءة في إدارة شؤون البلاد.

المصدر: تاس