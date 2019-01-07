إيران تعلن عن قرب إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن بلاده تعتزم إطلاق قمري "بيام" (الرسالة) و"دوستي" (الصداقة)، المصنعين محليا، على متن صواريخ حاملة للأقمار مصنعة محليا أيضا.

وأشار آذري جهرمي، في تصريح للصحفيين، على هامش تفقده لإنجازات وتطبيقات التقنية الفضائية داخل مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية، إلى عملية إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين.

وأكد المسؤول الإيراني، أن "وزارة الاتصالات تضطلع بمسؤولية تطوير الصناعات الفضائية، وأن وزارة الدفاع هي التي تحدد موعد إطلاقهما".

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وفي سياق متصل، انتقد الوزير الإيراني نكث الإيطاليين لوعود إطلاق قمر "مصباح" المصنع محليا بالتعاون معهم، موضحا أن ماضي التعاون بين إيران والأوروبيين "ليس جيدا".

وقال: "عقب نكث وعودهم لا ينبغي الاعتماد على البلدان الأخرى في إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية".

المصدر: فارس نيوز