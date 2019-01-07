اليابان تبدأ بتطبيق فرض الضريبة على المغادرين لأراضيها

فرضت اليابان ابتداء من اليوم 7 يناير، استحصال ضريبة مغادرة مقدارها 1000 ين (9 دولارات) على المسافرين المغادرين من أراضيها.

وذكرت صحف يابانية أنه سيتم فرض الضريبة الجديدة على السفر الجوي والبحري وعلى أجور النقل للركاب بصرف النظر عن جنسياتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، فضلا عن ركاب الترانزيت الذين يغادرون اليابان خلال 24 ساعة من الوصول. كما لن تفرض رسوم على من يغادرون بعد دخول البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية أو ظروف أخرى لا يمكن تجنبها.

وتأتي هذه الضريبة بعد تمرير تشريع في إبريل الماضي، بهدف تهيئة موارد عوائد جديدة توجه نحو تسهيل خدمات سفر متطورة، إضافة إلى تهيئة ظروف اتصالات ومعلومات أفضل للمسافرين في اليابان.

وقالت شبكة الصين الإخبارية إنه سيتم تخصيص ضريبة المغادرة في بناء المنشآت والبنى التحتية للتماشي مع الأعداد المتزايدة للسياح المتوقع أن يزوروا اليابان قبل وخلال دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو عام 2020، وفقا لما قاله مسؤولون حكوميون.

المصدر: وسائل إعلام يابانية