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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
Gettyimages.ru
(صورة أرشيفية)
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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة الساحل الإندونيسي ما تسبب بترك السكان لمنازلهم، إلا أنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 60 كلم تحت بحر مولوكا على بعد حوالي 175 كلم شمال غرب مدينة تيرنيت، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم تصدر وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من وقوع تسونامي.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد ضربت عدة هزات ارتدادية المنطقة.

 ولا تزال إندونيسيا تعاني من تأثيرات التسونامي المدمر الذي وقع نهاية ديسمبر بسبب ثوران بركان في وسط مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص.

المصدر: رويترز

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