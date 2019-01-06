حادث طائرة يشل حركة مطار أوكراني

أجلت إدارة مطار مدينة لفيف الدولي غربي أوكرانيا عدة رحلات جوية بسبب حادث حصل لإحدى الطائرات في المطار.

وقالت وكالة "رويترز" إن إدارة المطار قررت تأجيل رحلات متجهة إلى تركيا وبولندا وألمانيا وإيطاليا ومصر وبريطانيا، بعد أن انزلقت طائرة ركاب تركية من طراز Boeing 737−800с حتى خرجت جزئيا عن مدرج الهبوط والإقلاع قبل أن تتوقف عن الحركة، وذلك أثناء استعدادها للإقلاع متجهة إلى مدينة اسطنبول التركية.

وأكدت إدارة المطار أن جميع الركاب وعددهم 59 شخصا وأفراد الطاقم الـ6 لم يصابوا بأذى، كما أن الطائرة لم تتضرر.

At Lviv airport where an Turkish Airlines aircraft has gone off the runway pic.twitter.com/nMhRqdhdQL — Phil & Asia (@philandasia) 6 января 2019 г.

يشار إلى أن مطار لفيف يعد أكبر مطار غربي أوكرانيا إذ تشمل شبكة خطوطه 30 وجهة دولية.

المصدر: وكالات