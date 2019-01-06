القضاء الياباني يعرض على كارلوس غصن إخلاء سبيله بشرط

صرح ابن الرئيس السابق لمجموعة "رينو نيسان" كارلوس غصن، الموقوف في اليابان، بأنه عُرض على والده إطلاق سراحه بشرط واحد هو التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة اليابانية التي لا يفهمها.

وأكد أنطوني غصن لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الصادرة الأحد، أن والده "مستعد للدفاع عن نفسه بقوة" لدى مثوله أمام محكمة في طوكيو الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن "الشرط الوحيد لخروجه هو اعتراف".

وتابع أن "المفارقة هي أن الاعتراف الذي يطلبون منه توقيعه مكتوب باللغة اليابانية حصرا" وهو "لا يتكلم هذه اللغة".

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وأضاف الشاب البالغ من العمر 24 عاما في أول تصريحات صحافية يدلي بها: "لم أتلقّ أخبارا مباشرة منه، تردني أخباره من محاميه اليابانيين. إنه بحال جيدة.. وهو هادئ جدا".

وقال إن جلسة الاستماع "ستكون في غاية الأهمية"، موضحا أنه "لأول مرة، سيكون بإمكانه تناول الوقائع المنسوبة إليه وإعطاءتقديم روايته لها. أعتقد أن الجميع سيُفاجأ عند الاستماع إلى روايته للقضية. سيكون لديه فترة عشر دقائق للكلام".

وذكر أن والده سيمثل أمام المحكمة "مرتديا بدلة السجناء ومكبّلا".

وتجري السلطات اليابانية ثلاثة تحقيقات منفصلة بشأن نجم عالم صناعة السيارات الفرنسي البرازيلي لبناني الأصل، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة "نيسان".

المصدر: أ ف ب