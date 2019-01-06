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تنحي السلطان الماليزي محمد الخامس عن العرش

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تنحي السلطان الماليزي محمد الخامس عن العرش
AFP
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أعلن القصر الجمهوري الماليزي عن تنحي السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا عن العرش، اليوم الأحد، قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه، دون ذكر أسباب التنحي.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها ملك عن العرش في ماليزيا، قبل استكمال مدة ولايته.

المصدر: "رويترز"

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