مقتل 30 شخصا في أفغانستان في كارثة تقنية

أفادت وكالة "رويترز"، بمقتل 30 عاملا على الأقل اليوم الأحد، بسبب انهيار أرضي في منجم للذهب شمال أفغانستان.

وأعلن مسؤول محلي أفغاني، أن الانهيار الأرضي وقع في ولاية بداخشان شمال البلاد اليوم الأحد​​​.

ونقلت وكالة "تولو" الأفغانية عن مسؤول بالإقليم قوله، إن "30 عاملا قتلوا وأصيب 15 آخرون في انهيار أرضي في منجم للذهب في مقاطعة كوهيستان بولاية بداخشان شمال أفغانستان".

المصدر: وكالات

