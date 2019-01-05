الحكومة الإسبانية تتوجه للمدعي العام بسبب نكتة للمعارضة

قالت وسائل إعلام إسبانية إن الحكومة ترغب بالتوجه إلى المدعي العام في البلاد بسبب فيديو نشره الحزب الشعبي المعارض في "تويتر".

ووفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، فإن الفيديو يحوي إيحاء ساخرا يتعلق بوفاة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، على وجه الخصوص، يظهر رجل يجسد دوره الممثل الكوميدي إيغناكو دي لا بويرتا وفتى عشية عيد الغطاس الذي عادة ما تقدم خلاله الهدايا للأطفال.

وقرأ الوالد رسالة الفتى التي يطلب من خلالها أمنية، قائلا: "مطربتي المفضلة كانت ايمي واينهاوس، وقد أخذتها مني، وكان ممثلي المفضل هو روبن وليامز وأخذته مني بعيدا.. أريد أن أكتب رسالة جديدة فقط لأخبرك أن رئيس الوزراء المفضل لدي هو بيدرو سانشيز".

وقد أثار الفيديو ضجة وسط انتقادات للحزب الشعبي بأنه تمادى كثيرا، ما دفعه لحذف التغريدة وتقديم اعتذار وقال: "لم تكن نيتنا الإساءة إلى أي شخص أو إلحاق الأذى به، لقد كان الأمر خطأ".

وبالرغم من ذلك، تعتزم السلطات التوجه إلى مكتب المدعي العام لتحليل "المزحة"، وفي حال لزم الأمر، تقديم أصحاب الفيديو إلى العدالة.

المصدر: تاس