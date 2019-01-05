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الرئيس الصيني يأمر الجيش بتعزيز جاهزيته القتالية

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الرئيس الصيني يأمر الجيش بتعزيز جاهزيته القتالية
Reuters Damir Sagolj
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أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في بلاده بتعزيز الجاهزية القتالية من نقطة انطلاق جديدة وفتح مجال جديد لتطوير جيش قوي.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية عقد في العاصمة بكين إن "العالم يواجه فترة تتسم بتغيرات كبرى لم يسبق لها مثيل خلال قرن، والصين لا تزال تمر بفترة مهمة من الفرصة الاستراتيجية لتحقيق التنمية"، محذرا من أن الكثير من المخاطر والتحديات في تصاعد.

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كما شدد جين بينغ على أهمية قدرة القوات المسلحة على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ، مطالبا القوات المسلحة بتحديث قدرة القيادة للعمليات المشتركة وتدعيم قوات قتالية جديدة وتحسين التدريب العسكري في ظروف القتال.

ووقع شي أيضا على أمر تعبئة من أجل تدريب القوات المسلحة، وهو أول أمر للجنة العسكرية المركزية في 2019.

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المصدر: شينخوا

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