 
مباشر
عاجل
البحرين تحرز أول هدف في أمم آسيا 2019

الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال اغتصاب امرأة ترقد في غيبوبة منذ 10 سنوات

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال اغتصاب امرأة ترقد في غيبوبة منذ 10 سنوات
Globallookpress Olaf Döring
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laa0

فتحت شرطة مدينة فينيكس الأمريكية تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة لامرأة داخل عيادة متخصصة، وضعت مولودها مؤخرا رغم أنها ترقد في غيبوبة منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لموقع Arizona's Family الإلكتروني، فقد وقعت الجريمة داخل عيادة الرعاية الطبية المتخصصة Hacienda  في عاصمة ولاية أريزونا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية، قولهم إن المرأة أدخلت المستشفى قبل أكثر من عشر سنوات، بعد حادث كادت أن تغرق فيه.

وولدت المرأة في 29 ديسمبر من الشهر الماضي، لكن المعلومات حول الحادث والتعليقات الرسمية بدأت بالظهور فقط أمس الجمعة.

وأكدت المصادر أن الطفل المولود على قيد الحياة وبصحة جيدة.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم حاكم ولاية أريزونا: "إدارة شرطة فينيكس تقوم بإجراء تحقيق جنائي.. نحن نعمل مع الشرطة لضمان نزاهة التحقيق وإقامة العدل".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء ومحتجون "يحرقون" السيارات وقوات الأمن ترد