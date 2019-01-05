الشرطة الأمريكية تحقق في احتمال اغتصاب امرأة ترقد في غيبوبة منذ 10 سنوات

فتحت شرطة مدينة فينيكس الأمريكية تحقيقا في واقعة اغتصاب محتملة لامرأة داخل عيادة متخصصة، وضعت مولودها مؤخرا رغم أنها ترقد في غيبوبة منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لموقع Arizona's Family الإلكتروني، فقد وقعت الجريمة داخل عيادة الرعاية الطبية المتخصصة Hacienda في عاصمة ولاية أريزونا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية، قولهم إن المرأة أدخلت المستشفى قبل أكثر من عشر سنوات، بعد حادث كادت أن تغرق فيه.

وولدت المرأة في 29 ديسمبر من الشهر الماضي، لكن المعلومات حول الحادث والتعليقات الرسمية بدأت بالظهور فقط أمس الجمعة.

وأكدت المصادر أن الطفل المولود على قيد الحياة وبصحة جيدة.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم حاكم ولاية أريزونا: "إدارة شرطة فينيكس تقوم بإجراء تحقيق جنائي.. نحن نعمل مع الشرطة لضمان نزاهة التحقيق وإقامة العدل".

المصدر: نوفوستي