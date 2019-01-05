بيلاروس.. حرس الحدود يعثر على فتاة مخبأة داخل حقيبة في سيارة

عثر حرس الحدود البيلاروسي على فتاة (تبلغ من العمر 22 عاما) مخبأة داخل حقيبة في صندوق مؤخرة سيارة، أثناء محاولتها اجتياز الحدود.

وذكر المركز الإعلامي لحرس الحدود، أنهم "شكوا في سيارة كانت في طريقها لعبور الحدود إلى أوكرانيا، وشاهدوا بداخلها حقيبة كبيرة، ولدى فحصها عثروا داخل الحقيبة على الفتاة، وهي تحمل الجنسية التركمانستانية".

وأشار بيان للحرس البيلاروسي، أن "سائق السيارة وهو تركمانستاني أيضا، حاول مساعدة الفتاة في اجتياز الحدود إلى أوكرانيا، والآن هما معرضان للمسائلة القانونية".

Белорусские пограничники нашли женщину в багажнике машины. Их внимание привлекла хозяйственная сумка, в которой и находилась 22-летняя гражданка Туркменистана. Ее соотечественник пытался ей помочь, но теперь обоим грозят неприятности pic.twitter.com/gCanExNW8T — НТВ (@ntvru) 5 января 2019 г.

وأكد البيان، على فتح تحقيق مع الشاب والفتاة، وتوجيه التهم لهما في "محاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية وخرق قانون الإقامة".

المصدر: NTV