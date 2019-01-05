هاكرز: لندن استدعت الشهود قبل فبركة الجريمة

نشر فريق هاكرز، وثائق تفيد بأن موظفي مشروعIntegrity Initiative البريطاني للرقابة على الإعلام الروسي، طالبوا لندن قبل سنوات من تسميم سكريبال، بطرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.

وأشار هؤلاء الموظفون، إلى ضرورة وقوع "كارثة" ما، لتعزيز القدرة الدفاعية البريطانية.

Хакеры узнали, что в Британии еще до дела Скрипалей наняли эксперта по ядам https://t.co/CQpgxYZA4hpic.twitter.com/coLoDncuyg — РИА Новости (@rianru) 5 января 2019 г.

وتقول الوثائق التي نشرتها Anonymous، إن المشاركين في هذا المشروع، اجتذبوا متخصصين في الأسلحة الكيميائية لمساعدتهم في عملهم، واتصلوا بالشخص الذي قام بتجنيد سيرغي سكريبال وكذلك مع أحد جيرانه.

وفي نوفمبر الماضي، نشر هاكرز ، Anonymous ، لأول مرة وثائق حول مشروع Integrity Initiative، التي أشارت إلى احتمال استخدام السلطات البريطانية للمشروع المذكور للتدخل في الشؤون الأوروبية وفي الحرب الإعلامية ضد روسيا.

من جانبها، أكدت السلطات البريطانية، أن هذه الوثائق حقيقية.

وقبل فترة، نشر الهاكرز وثائق قرصنوها، تدل بشكل دامغ على أن Integrity Initiative تنفق أموال دافعي الضرائب البريطانيين على إعداد تقارير عن أنشطة حزب العمال البريطاني وزعيمه، وقناة RT. وفي هذه الوثائق جرى الحديث أيضا عن حادث سالزبوري.

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ومن بين الوثائق التي نشرها الهاكرز مؤخرا، ورقة أعدها فيكتور ماديرا في عام 2015.

وماديرا، هو أحد الباحثين العلميين الكبار في المعهد البريطاني للإدارة العامة الذي مشروع Integrity Initiative.

وتضمنت الوثيقة المذكورة، مجموعة من المقترحات لفرض عقوبات على روسيا، بما في ذلك - "القيام في آن واحد بطرد جميع جواسيس الاستخبارات الروسية والمحلق العسكري والجوي والبحري الروسي من أكبر عدد ممكن من الدول. ورأى ماديرا في ذلك تكرار لعملية "FOOT" عام 1971 ، عندما طردت لندن 105 دبلوماسيًا سوفيتيا.

المصدر: نوفوستي