 
مباشر

بومبيو: نتعامل مع قضية مواطننا المحتجز لدى موسكو على أعلى مستوى

أخبار العالم

بومبيو: نتعامل مع قضية مواطننا المحتجز لدى موسكو على أعلى مستوى
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la28

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومة بلاده تتعامل مع قضية احتجاز المواطن بول ويلان في روسيا على أعلى المستويات.

إقرأ المزيد
السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان
سفير واشنطن لدى موسكو يزور الأمريكي المحتجز بشبهة التجسس

وقال بومبيو الخميس في حديث لقناة Newsmax: "نركز المسألة على أعلى مستويات حكومة الولايات المتحدة"، مضيفا أنه لا يوجد لديه أي شيء جديد يمكن إضافته إلى المعلومات المعلن عنها سابقا، وفقا لوكالة "نوفوستي".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ويلان البالغ 48 عاما يعمل منذ 2016 في شركة BorgWarner الأمريكية المتخصصة في صناعة مكوّنات السيارات، حيث يشغل منصب مدير للشؤون الأمنية وهو مسؤول عن عمل فروع الشركة داخل البلاد وخارجها.

كما أوردت وسائل إعلام أن ويلان سبق وخدم في قوات مشاة البحرية وشارك مرتين في الحملة العسكرية الأمريكية في العراق، وأقيل في العام 2008 بتهمة السرقة. وفي الفترة الأخيرة زار روسيا عدة مرات.

ونفى أقارب ويلان أن يكون على أي صلة بالاستخبارات الأمريكية، وأكدوا أنه وصل إلى موسكو لأسباب شخصية بحتة، وتحديدا للمشاركة في عرس أحد أصدقائه.

وفي حال أدين ويلان بتهمة التجسس فسيواجه عقوبة السجن قد تصل مدتها إلى 20 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغريدات ترامب على "الشباشب".. فكرة إعلانية تلقى رواجا في 47 ولاية أمريكية