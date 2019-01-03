بومبيو: نتعامل مع قضية مواطننا المحتجز لدى موسكو على أعلى مستوى

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومة بلاده تتعامل مع قضية احتجاز المواطن بول ويلان في روسيا على أعلى المستويات.

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وقال بومبيو الخميس في حديث لقناة Newsmax: "نركز المسألة على أعلى مستويات حكومة الولايات المتحدة"، مضيفا أنه لا يوجد لديه أي شيء جديد يمكن إضافته إلى المعلومات المعلن عنها سابقا، وفقا لوكالة "نوفوستي".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ويلان البالغ 48 عاما يعمل منذ 2016 في شركة BorgWarner الأمريكية المتخصصة في صناعة مكوّنات السيارات، حيث يشغل منصب مدير للشؤون الأمنية وهو مسؤول عن عمل فروع الشركة داخل البلاد وخارجها.

كما أوردت وسائل إعلام أن ويلان سبق وخدم في قوات مشاة البحرية وشارك مرتين في الحملة العسكرية الأمريكية في العراق، وأقيل في العام 2008 بتهمة السرقة. وفي الفترة الأخيرة زار روسيا عدة مرات.

ونفى أقارب ويلان أن يكون على أي صلة بالاستخبارات الأمريكية، وأكدوا أنه وصل إلى موسكو لأسباب شخصية بحتة، وتحديدا للمشاركة في عرس أحد أصدقائه.

وفي حال أدين ويلان بتهمة التجسس فسيواجه عقوبة السجن قد تصل مدتها إلى 20 عاما.

المصدر: وكالات