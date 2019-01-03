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واشنطن تحذر طهران من غزو الفضاء

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واشنطن تحذر طهران من غزو الفضاء
Reuters Raheb Homavandi
الوكالة الإيرانية للفضاء
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حذرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران، من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء، مطالبة بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وقال بومبيو: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على النظام الإيراني وهو يمارس سياساته المدمرة معرضا الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف: "ننصح حكام طهران بإعادة النظر في هذه الاستفزازات، ووقف جميع الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ البالستية، لتجنيب بلادهم عزلة اقتصادية ودبلوماسية أعمق".

المصدر: رويترز

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