واشنطن تحذر طهران من غزو الفضاء

حذرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران، من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء، مطالبة بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وقال بومبيو: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على النظام الإيراني وهو يمارس سياساته المدمرة معرضا الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

#Iran plans to fire off Space Launch Vehicles with virtually same technology as ICBMs. The launch will advance its missile program. US, France, UK & Germany have already stated this is in defiance of UNSCR 2231. We won't stand by while the regime threatens international security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3. ledna 2019

وأضاف: "ننصح حكام طهران بإعادة النظر في هذه الاستفزازات، ووقف جميع الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ البالستية، لتجنيب بلادهم عزلة اقتصادية ودبلوماسية أعمق".

المصدر: رويترز