ظريف: الرؤية الواحدة في العالم انتهت

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن القوة لم تعد حكرا على أطراف معينة بل توزعت في العالم، مؤكدا أن "الرؤية الواحدة قد انتهت".

وقال ظريف: "في عالم اليوم، لا تقرر مجموعة واحدة للآخرين، ومن الخطأ التصور أن هناك قوة عظمى في العالم.. إن تطورات جديدة في العالم تحدث كل يوم".

وأضاف الوزير الإيراني، أن "وجود طهران وأنقرة في أستانا، أدى إلى انخفاض حدة الصراع في سوريا، وبدأ الهدوء والاستقرار يعم هذا البلد، وهو ما يدل على قوتنا في المنطقة".

وتابع، أن "القوة في العالم باتت في أيدي الجميع، بحيث أن عمالقة الإعلام الآخرين، والدول التي تسمى بالكبرى، ليست وحدها التي تمتلك أدوات القوة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "المقاومة حتى هزيمة العدوان لا غنى عنها وحتمية، لكن العوامل المؤدية إلى النصر هي خلق الكراهية العامة للعدوان".

وأشاد ظريف بمكانة الإعلام في العالم، وقال: "يمكن أن يكون الإعلام عاملا لتجسيد الكرامة وبالعكس، لأن الجميع في العالم الحالي هو أداة إعلامية، وهذه الأداة متوفرة في أيدي الجميع".

المصدر: إرنا