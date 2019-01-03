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تل أبيب تحصي العرب واليهود وسواهم في إسرائيل

أخبار العالم

تل أبيب تحصي العرب واليهود وسواهم في إسرائيل
AFP HAZEM BADER
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أصدر جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي تقريرا أشار فيه إلى أن عدد السكان في البلاد قد بلغ زهاء 9 ملايين نسمة حتى نهاية 2018.

وذكر التقرير أن عدد السكان في إسرائيل بلغ 8.972.000 مليون نسمة، بينهم 21% من العرب وعددهم نحو 1.9 مليون نسمة، و426 ألف إسرائيلي يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الإسرائيلية.

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وأشار إلى أن عدد السكان في إسرائيل تزايد خلال العام الماضي بنسبة 2%، لافتا إلى أن 80% من هذه الزيادة كانت ناجمة عن التكاثر الطبيعي و19% من الهجرة إلى إسرائيل.

كما أوضح أن نسبة المسلمين من سكان إسرائيل بلغت 18% (1.56 مليون) بزيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: "مكان"

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