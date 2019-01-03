دبلوماسي روسي: أستبعد تدافع المنتسبين الأوروبيين عند مراكز التجنيد للخدمة في سوريا وأفغانستان

علّق مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف على تأثير الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا وأفغانستان في خطط تشكيل "جيش أوروبي" مفترض.

وقال تشيجوف: "أعتقد أنه لا يوجد هناك علاقة سببية مباشرة بين هاتين الظاهرتين، بل نشهد هناك تطورات مختلفة. بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستعد دون انتظار قيام جيش أوروبي، بل وتتطلع لملء الفراغ الذي سيخلقه الأمريكيون. لقد سمعنا تصريحات بهذا الخصوص صدرت عن باريس مثلا".

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وأضاف: أظن أنه لن يكون في الاتحاد الأوروبي الكثير من الراغبين في الذهاب إلى سوريا أو أفغانستان. لا أتوفع تدافع الملتحقين أمام مراكز التجنيد. دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي نيته سحب قوات بلاده من سوريا بالكامل، وعن تقليص ملموس للوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: إنترفاكس