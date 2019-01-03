أعلن سفير طوكيو في موسكو تويوهيسا كوزوكي، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري.

وقال السفير الياباني، اليوم الخميس: "اتفقنا على تنظيم زيارة رئيس الوزراء آبي لروسيا في أوائل عام 2019، مع إمكانية عقد اجتماع لوزيري الخارجية قبيل الزيارة، وقمة يابانية روسية على هامش قمة العشرين التي ستستضيفها أوساكا اليابانية، في يونيو المقبل".

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وفي معرض حديثه عن الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين وموعده، أشار السفير إلى أنه "يجري حاليا تنسيق توقيت هذا الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية".

كما أكد أن اليابان تسعى في العام الجديد "للحفاظ على الزخم الإيجابي المحقق والارتقاء بالعلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد".

المصدر: إنترفاكس