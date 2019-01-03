 
مباشر

آبي يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري

أخبار العالم

آبي يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري
Sputnik Mikhail Klimentyev
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9yb

أعلن سفير طوكيو في موسكو تويوهيسا كوزوكي، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم زيارة روسيا مطلع العام الجاري.

وقال السفير الياباني، اليوم الخميس: "اتفقنا على تنظيم زيارة رئيس الوزراء آبي لروسيا في أوائل عام 2019، مع إمكانية عقد اجتماع لوزيري الخارجية قبيل الزيارة، وقمة يابانية روسية على هامش قمة العشرين التي ستستضيفها أوساكا اليابانية، في يونيو المقبل".

إقرأ المزيد
آبي: استلام جزر الكوريل يجب أن يكون بموافقة سكانها الروس

وفي معرض حديثه عن الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين وموعده، أشار السفير إلى أنه "يجري حاليا تنسيق توقيت هذا الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية".

كما أكد أن اليابان تسعى في العام الجديد "للحفاظ على الزخم الإيجابي المحقق والارتقاء بالعلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أمنياتك لم تتحقق في 2018.. تعرف على وعود كبرى لم تتحقق كذلك!