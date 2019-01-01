آبي: استلام جزر الكوريل يجب أن يكون بموافقة سكانها الروس

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن عملية استلام بلاده لبعض جزر جنوب الكوريل يجب أن يحظى بموافقة سكانها الروس. وشدد على أن المفاوضات لم تجر منذ البداية، وفق مبدأ "ارحلوا من هنا".

وقال شينزو آبي في حديث لقناة Asahi التلفزيونية، إن عملية استلام هذه الأراضي، لا تعني بتاتا ترحيل سكانها الروس وإعادة توطينهم في مناطق أخرى.

وأضاف رئيس وزراء اليابان: "يجب أن يوافق سكان الجزر( الروس) على انتقال تبعية المنطقة من روسيا إلى اليابان".

وقال: "جميع المقيمين في هذه الجزر، من المواطنين الروس. للأسف السكان اليابانيون السابقون، وقعوا في ظروف لم تعد تسمح لهم بمواصلة العيش هناك".

وأشار آبي، إلى أن "تنفيذ فكرة الاستثمار الاقتصادي الروسي الياباني المشترك للمنطقة، سيساعد في تحديد مستقبلها ومن خلال ذلك سيتمكن الروس واليابانيون من العيش والعمل هناك معا".

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واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال لقائهما في سنغافورة في 14 نوفمبر الماضي، على تنشيط المحادثات الروسية اليابانية بشأن إبرام معاهدة سلام على أساس الإعلان المشترك الصادر في 19 أكتوبر 1956.

المصدر: تاس