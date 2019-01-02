مرشح سابق للرئاسة الأمريكية: ترامب لم يرق بعد إلى منزلة الرئيس

وجه المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني، نقدا لاذعا للرئيس دونالد ترامب، قائلا إن "سلوكه في المجمل خلال العامين الأخيرين دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب".

وشن رومني، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مساء الثلاثاء، هجوما لاذعا، منتقدا عددا من القرارات التي اتخذها ترامب في ديسمبر، موضحا أن "تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة، والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا، والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بمثابة الأبله لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية، كلها أمور تحط من رئاسته"، مؤكدا أن "كلمات وأفعال ترامب أثارت استياء في أنحاء العالم".

ويعبر رومني عن موقف مستقل قبل ساعات من أدائه اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوا في المجلس عن ولاية يوتا.

المصدر: رويترز