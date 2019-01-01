إطلاق نار على مسجد جنوبي السويد

أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الثلاثاء بإطلاق مجهولين النار على مسجد في مدينة مالمو، أقصى جنوب السويد.

وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته، إن مجهولين أطلقوا النار على مسجد محمود في مالمو دون وقوع إصابات.

وصرحت المتحدثة باسم شرطة المدينة آنا غورانسو، بأن الهجوم أدى إلى كسر زجاج نوافذ المسجد، وفتحت السلطات تحقيقا بشأن الهجوم.

من جهته قال المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد، كريم لونة: "سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات العيارات النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة، إلا أننا لاحظنا أن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت".

وأضاف أن الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا من يقف وراء الهجوم المسلح ولا دوافعه.

وأشار إلى أن قوات الأمن تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.

المصدر: وكالات