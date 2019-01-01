 
مباشر

إطلاق نار على مسجد جنوبي السويد

أخبار العالم

إطلاق نار على مسجد جنوبي السويد
Reuters / Drago Prvulovic / TT News Agency
مسجد بالسويد - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9tc

أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الثلاثاء بإطلاق مجهولين النار على مسجد في مدينة مالمو، أقصى جنوب السويد.

وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته، إن مجهولين أطلقوا النار على مسجد محمود في مالمو دون وقوع إصابات.

وصرحت المتحدثة باسم شرطة المدينة آنا غورانسو، بأن الهجوم أدى إلى كسر زجاج نوافذ المسجد، وفتحت السلطات تحقيقا بشأن الهجوم.

من جهته قال المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد، كريم لونة: "سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات العيارات النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة، إلا أننا لاحظنا أن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت".

وأضاف أن الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا من يقف وراء الهجوم المسلح ولا دوافعه.

وأشار إلى أن قوات الأمن تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يحتفل الروس برأس السنة؟