لائحة اتهام إسرائيلية ضد مواطن فلسطيني من سكان صفد لتأييده الأسد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة في تل أبيب قدمت لائحة اتهام ضد مواطن فلسطيني من داخل الخط الأخضر.

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية تهما بـ"تأييد حزب الله اللبناني والرئيس السوري بشار الأسد، والتواصل مع عميل خارجي، والتحريض على الإرهاب، وتأييد تنظيم إرهابي وفق القوانين الإسرائيلية"، في إشارة إلى تأييده حزب الله.

ووفق ما جاء في لائحة الاتهام، فإن المواطن الفلسطيني البالغ من العمر 64 عاما، وهو أحد سكان قرية نحف العربية في قضاء صفد داخل الخط الأخضر، نشر مواد إعلامية تمجد حزب الله، وأعلن من خلال هذه المواد تأييده للحزب وفي إحدى منشوراته نشر صورة لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية ودعا حزب الله والجيش السوري لاستهدافهم.

كما دأب على نشر مواد إعلامية لقناة المنار التابعة لحزب الله وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

وجاء في اللائحة أن المتهم مجد في منشورات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مشيرة إلى أنه ومن منشوراته أيضا اقتباسات لأقوال نصر الله في خطاباته وشعارات حزب الله.

ومن المنشورات أيضا التي ذكرت في لائحة الاتهام، صورة للرئيس السوري بشار الأسد وفي خلفية الصورة يظهر المسجد الأقصى.

وأضافت لائحة الاتهام أن المواطن العربي تواصل من خلال مجموعات "وتساب" مع شخصيات من سوريا ولبنان، ومن بينها مجموعة تابعة لقناة المنار وتواصل مع شخص يدعى أسد الذي طلب منه التقاط صور من عكا، بحسب مزاعم الادعاء الإسرائيلي.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي