أردوغان يهدد الأكراد في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى للقضاء على تنظيمات "داعش" و"غولن" وحزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي التي وصفها بـ"إرهابية مدعومة من قوى الظلام".

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وتحدث أردوغان خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لإعلان مرشحي أنقرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه، في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في تركيا في 31 مارس المقبل.

وتصنّف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما "إرهابيا" يهدد أمن تركيا، شأنه شأن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ينشط في أوساط الأكراد السوريين، والذي قامت "وحدات حماية الشعب" التابعة له، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، بدور ملموس في المعارك ضد مسلحي "داعش" في شمال شرق سوريا.

وفي خطاب القادة الأتراك يتمثل النشطاء والمقاتلون الأكراد كجزء من "التهديد الإرهابي" المحدق بتركيا، والذي يشمل أيضا تنظيم "داعش" وأنصار الداعية المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العقل المدبر لانقلاب عام 2016 في تركيا، بحسب أنقرة.

المصدر: الأناضول + وكالات